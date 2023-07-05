Bem-Bir-Sen Samsun Şube Başkanı Gayretli'den Havza Belediyesine ziyaret

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAMSUN (AA) - Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (Bem-Bir-Sen) Samsun Şube Başkanı Savaş Gayretli, Havza Belediyesini ziyaret etti.

Gayretli, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir'i makamında ziyaret ederek, faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Özdemir de sendikal faaliyetleri önemsediğini dile getirerek, "Havza Belediyesi olarak çalışanlarımızın her zaman yanındayız. Havza için gece gündüz görev yapan tüm mesai arkadaşlarıma kolaylıklar diliyor." dedi.

Gayretli, daha sonra kısa süre önce eşini kaybeden Havza Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü Sündüz Ünal'ı ziyaret ederek taziyelerini iletti.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.