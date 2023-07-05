Samsun’da motosiklet yayaya çarptı, 3 kişi yaralandı

10200, 10400, 10600, 10800 TL emekli maaşı alanlar ne kadar emekli maaşı alacak?

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SAMSUN (AA) - Samsun’un Bafra ilçesinde motosikletin yayaya çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

S.K. (16) yönetimindeki 55 JT 063 plakalı motosiklet, Tabakhane Mahallesi Atatürk Bulvarı’nda yolun karşısına geçmeye çalışan Hilal Naz Yavuz’a (13) çarptı.

Devrilen motosiklet, park halindeki bir otomobil ile Halil İbrahim Erol’un (56) kullandığı 10 VY 155 plakalı otomobile çarparak durabildi.

Kazada motosiklet sürücüsü ile arkasında bulunan Enes Aydoğan (15) ve Yavuz yaralandı.

Sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan motosiklet sürücüsüne ehliyetsiz araç kullanmak ile muayenesiz araç kullanmaktan 9 bin 141 lira, motosiklet sahibine de 8 bin 190 lira para cezası kesildi.

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