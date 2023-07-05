"Samsun'u Keşfet Şehrini Farket" projesi sürüyor

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SAMSUN (AA) - Samsun Büyükşehir Belediyesince hayata geçirilen "Samsun'u Keşfet, Şehrini Farket" projesi kapsamında kentin turistik özelliklerini tanıtan öğrenci gezileri devam ediyor.



Asarcık Gençlik Merkezi iş birliğiyle bugün gerçekleştirilen programda, ilçede eğitim gören 50 öğrenci servis araçlarıyla kent merkezine getirildi.



Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Kurupelit Kampüsünde kahvaltı ile programa başlayan öğrenciler, Astronomi Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinde bulunan planetaryumda uzayı keşfettiler.



Samsunum 1 gemisinde öğle yemeği eşliğinde deniz turu yapan öğrenciler, daha sonra Tütün İskelesi, Panorama Samsun Dijital Gösterim Merkezi, Onur Anıtı, Kent Müzesi ve Bandırma Vapuru'nu ziyaret etti.



Gezi sırasında dondurma da ikram edilen öğrenciler keyifli anlar yaşadı.

Çeşitli hediyeler verilen 50 öğrenci, geldikleri servislerle ilçelerine uğurlandı.



Proje kapsamında, Samsun'da yaşayıp kenti gezme imkanı bulunmayan genç ve çocukların tamamına gezi programı yapılması hedefleniyor.



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