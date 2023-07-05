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Jandarma tanıtım tırı Samsun'un Terme ilçesinde ziyarete açıldı

AA

Jandarma tanıtım tırı Samsun'un Terme ilçesinde ziyarete açıldı

SAMSUN (AA) - Samsun'un Terme ilçesinde Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) birimlerinin tanıtıldığı tır ilgiyle karşılandı.

Jandarma Genel Komutanlığının özel eğitimli personeli ve donanımları hakkında bilgilendirme gezileri düzenleyen tır, Terme Cumhuriyet ve 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda konumlandı.

Tırdaki JÖH ve JÖAK birimlerinin görevleri, eğitim süreçleri, kullanılan özel teçhizat ve araç gereçler hakkında detaylı bilgi verildi. Tırda görevli personel, ziyaretçilerin sorularını yanıtladı.

Tanıtım tırının Terme'ye gelmesinden duyduğu mutluluğu dile getiren ilçe sakini Kenan Baş, “Tanıtım tırının Terme’de olması tabii ki güzel. İnsanların en azından devlete ve jandarma kuruluşuna buradan alışveriş yaparak katkıda bulunmaları tabii ki güzel bir şey. İnsanlarımız, devletimiz ve jandarma teşkilatımız için iyi. Elimizden geldiğince katkı sağlamaya çalışıyoruz.” dedi.

Tanıtım tırı Terme'de iki gün daha ziyaretçilere açık olacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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