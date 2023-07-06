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        Samsun'da silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı

        AA
        Giriş: 06.07.2023 - 09:11
        Samsun'da silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı

        SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde yaşanan silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı.

        Fatih Mahallesi Ali Kale Caddesi'nde F.G.G. (22) ile Y.U. (31) arasında tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Y.U, tabancayla iki el ateş ederek F.G.G'yi göğsünden yaraladı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralı olarak Bafra Devlet Hastanesine kaldırılan F.G.G, buradaki müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine sevk edildi.

        Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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