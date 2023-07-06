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        Terme Milli Eğitim Müdürü Köse, ortaokul müdürleriyle toplantı yaptı

        AA
        Giriş: 06.07.2023 - 09:24
        Terme Milli Eğitim Müdürü Köse, ortaokul müdürleriyle toplantı yaptı

        SAMSUN (AA) - Terme İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Rahman Köse tarafından, ilçedeki ortaokul müdürlerinin katılımıyla Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercih ve danışmanlık süreciyle ilgili toplantı gerçekleştirildi.

        İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde Milli Eğitim Şube Müdürü İsmet Güner'in de katılımıyla düzenlenen toplantıda, öğrencilerin ortaokuldan liseye geçiş sürecinde tercih ve danışmanlık hizmetlerinin daha etkin şekilde yürütülmesi için yapılabilecekler görüşüldü.

        Köse, bilgi alışverişinde bulunmak ve çalışmaları koordine etmek için bir arada olduklarını belirterek, öğrencilerin gelecekteki eğitim ve kariyer hedeflerine uygun şekilde yönlendirilmesinin önem taşıdığını vurguladı.

        Köse, doğru tercihlerin yapılabilmesi için titizlikle çalışılması gerektiğini dile getirerek, ortaöğretime geçiş tercih ve danışmanlık sürecinde dikkat edilmesi gerekenlerle ilgili bilgi verdi.

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