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        Terme İlçe Sağlık Müdürlüğü yeni binasında hizmet vermeye başladı

        AA
        Giriş: 06.07.2023 - 09:28
        Terme İlçe Sağlık Müdürlüğü yeni binasında hizmet vermeye başladı

        SAMSUN (AA) - Terme İlçe Sağlık Müdürlüğü, tamamlanan yeni binasına taşındı.

        Terme İlçe Sağlık Müdürlüğü, yeni hizmet binasında faaliyete geçti.

        Bahçelievler Mahallesi'ndeki binada hizmet vermeye başlayan İlçe Sağlık Müdürlüğü, psikososyal hizmet, sağlıklı beslenme ve sosyal hizmet danışmanlığı, kanser tarama, ağız diş sağlığı danışmanlığı, koruyucu sağlık hizmetleri alanlarında da hizmet veriyor.

        Yeni hizmet binasının faaliyete geçmesiyle sağlık projeleri, sağlık denetimleri, aşı programları ve diğer önleyici sağlık hizmetleri gibi faaliyetler devam ederken, hizmet almak isteyenler kuruma müracaat edebileceği gibi iletişim numarasından bilgi alabiliyor.

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