Terme Milli Eğitim Müdürü Köse, LGS tercihi yapacak öğrencilere tavsiyede bulundu

SAMSUN (AA) - Terme İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Rahman Köse, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercihi yapacak öğrencilere uyarı ve tavsiyelerde bulundu.

Köse, yaptığı açıklamada, liselere geçiş sürecinin öğrenciler için büyük bir dönüm noktası ve geleceklerini şekillendirecek bir adım olduğunu, bu nedenle tercih yapacak öğrencilerin dikkatli davranması gerektiğini söyledi.

Öncelikle öğrencilerin yetenekleri, ilgi alanları ve hedeflerini göz önünde bulundurarak tercihlerini yapmaları gerektiğine işaret eden Köse, "Her öğrencinin farklı bir potansiyeli ve hedefi vardır. Bu nedenle tercih yaparken kendi yeteneklerinizi ve ilgi alanlarınızı göz önünde bulundurmalısınız. Sizi motive eden bir alanda eğitim almak, başarıya giden yolda büyük önem taşır." dedi.

Öğrencilere tercih yaparken objektif davranmaları gerektiğini vurgulayan Köse, çevresel etkilerden etkilenmeden karar vermelerini önerdi.

Başkalarının tercihleri ya da beklentileri doğrultusunda hareket etmenin öğrencilerin mutsuz ve istedikleri alanda başarılı olamamalarına yol açabileceğini belirten Köse, öğrencilere tercih sürecini iyi araştırma yaparak geçirmeleri tavsiyesinde bulundu.

Köse, "Liselere geçişte hangi okulun size uygun olduğunu belirlemek için araştırma yapmanız önemlidir. Okulların eğitim programları, sosyal etkinlikleri, başarıları gibi faktörleri dikkate alarak tercih yapmanız size daha uygun bir gelecek sağlayacaktır." diye konuştu.

Velilere de seslenen Köse, tercih sürecinde çocuklarına destek olmalarını, öğrencilerin kararlarına saygı göstermeleri ve onları yönlendirirken baskı yapmamalarını istedi.