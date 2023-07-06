Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Samsun'da lise adaylarının LGS tercih heyecanı sürüyor

        AA
        Giriş: 06.07.2023 - 09:49
        Samsun'da lise adaylarının LGS tercih heyecanı sürüyor

        SAMSUN (AA) - Samsun'un Terme ilçesinde, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercih sürecinde lise adaylarına tercih danışmanlığı hizmeti veriliyor.

        Öğrenciler, gelecekteki eğitim hayatlarını şekillendirecek tercihlerini yapmak için hazırlıklarını tamamlayarak LGS tercihleri için başvuruları gerçekleştirmeye başladı. Tercih dönemiyle öğrencilere rehberlik etmek için öğretmenler, Terme ilçesinde de yoğun mesai harcıyor.

        Öğrenciler, LGS tercihlerini yapmak için velileriyle okullarına giderek, danışman öğretmen eşliğinde doğru tercih mesaisini sürdürüyor.

        Terme Ortaokulu'nda psikolojik danışman ve rehberlik öğretmenliği yapan Zeynep Çakır, öğrencilerin sınav sonuçlarını, yeteneklerini, ilgi alanlarını ve hedeflerini göz önünde bulundurarak doğru tercih yapabilmelerine yardımcı olduklarını söyledi.

        Öğrencilerle birebir görüşme yaparak onları yönlendirerek tercih listelerini oluşturmalarında destek sağladıklarını belirten Çakır, tercih sürecinde öğrencilere ve velilere dokümanları, bilgilendirme broşürlerini ve kaynakları sağlayarak bilgilendirdiklerini anlattı.

        Çakır, "Öğrencilerimizin, tercih hakkında bilgi alma açısından öğretmenlerine ve okullarındaki psikolojik danışmaları veya rehberlik öğretmenlerine danışmalarını rica ederim. Umarım kendileri için en doğru olan okulu bulup tercih edebilirler. Herkesin hakkında hayırlısını diliyorum." dedi.

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        3 yıl önce öldürülen ağabeylerinin cinayet şüphelisini tabanca ile vuran 2 kardeş tutuklandı
        3 yıl önce öldürülen ağabeylerinin cinayet şüphelisini tabanca ile vuran 2 kardeş tutuklandı
        Samsunspor´da ayrılık
        Samsunspor´da ayrılık
        Ehliyetsiz sürücü, motosikletle yaya ve otomobile çarptı: 3 yaralı
        Ehliyetsiz sürücü, motosikletle yaya ve otomobile çarptı: 3 yaralı
        Samsun Valisi'nden boğulmalara karşı 'çeken akıntı' uyarısı
        Samsun Valisi'nden boğulmalara karşı 'çeken akıntı' uyarısı
        Samsunspor Portekizli Nanu ile anlaştı
        Samsunspor Portekizli Nanu ile anlaştı
        Eski rektör Hukuk Fakültesi'ni bitirdi, diplomasını yeni rektörden aldı
        Eski rektör Hukuk Fakültesi'ni bitirdi, diplomasını yeni rektörden aldı