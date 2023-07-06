Samsun'da lise adaylarının LGS tercih heyecanı sürüyor

SAMSUN (AA) - Samsun'un Terme ilçesinde, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercih sürecinde lise adaylarına tercih danışmanlığı hizmeti veriliyor.

Öğrenciler, gelecekteki eğitim hayatlarını şekillendirecek tercihlerini yapmak için hazırlıklarını tamamlayarak LGS tercihleri için başvuruları gerçekleştirmeye başladı. Tercih dönemiyle öğrencilere rehberlik etmek için öğretmenler, Terme ilçesinde de yoğun mesai harcıyor.

Öğrenciler, LGS tercihlerini yapmak için velileriyle okullarına giderek, danışman öğretmen eşliğinde doğru tercih mesaisini sürdürüyor.

Terme Ortaokulu'nda psikolojik danışman ve rehberlik öğretmenliği yapan Zeynep Çakır, öğrencilerin sınav sonuçlarını, yeteneklerini, ilgi alanlarını ve hedeflerini göz önünde bulundurarak doğru tercih yapabilmelerine yardımcı olduklarını söyledi.

Öğrencilerle birebir görüşme yaparak onları yönlendirerek tercih listelerini oluşturmalarında destek sağladıklarını belirten Çakır, tercih sürecinde öğrencilere ve velilere dokümanları, bilgilendirme broşürlerini ve kaynakları sağlayarak bilgilendirdiklerini anlattı.

Çakır, "Öğrencilerimizin, tercih hakkında bilgi alma açısından öğretmenlerine ve okullarındaki psikolojik danışmaları veya rehberlik öğretmenlerine danışmalarını rica ederim. Umarım kendileri için en doğru olan okulu bulup tercih edebilirler. Herkesin hakkında hayırlısını diliyorum." dedi.