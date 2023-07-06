DOKAP Başkanı Gültekin'den Havza'da inceleme

SAMSUN (AA) - Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi (DOKAP) Başkanı Hakan Gültekin, Havza Yöresel Ürün ve Kapalı Pazaryeri inşaatında incelemelerde bulundu.

Gültekin ile DOKAP Başkan Yardımcıları Şeref Demir ve Mustafa Kemal Bilgin, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir'i ziyaret ederek bir süre görüştü.

Ziyarette ilçede tarımsal, hayvansal ve turizm sektörüne yönelik projeler, DOKAP kapsamında verilebilecek destekler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Gültekin, DOKAP olarak bölgenin kalkınması için çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.

Özdemir de Havza'da DOKAP katkısı ile önemli projelere imza atıldığını dile getirerek, "DOKAP katkısıyla canlı hayvan pazarı modernizasyonunu tamamladık. Şimdi Havza Yöresel Ürün ve Kapalı Pazaryeri'nin inşaatına başladık. Ziraat Odamızın Danelik Mısır Kurutma Tesisi projemiz hayata geçiyor. İlçemizin turizm ve tarım alanında gelişimine katkıda bulunmak için proje hazırlıklarımız devam ediyor. Projelerimiz tamamlandığında DOKAP’a müracaatlarımızı yapacağız. Sayın Hakan Gültekin'in şahsında tüm DOKAP çalışanlarına ülkemiz ve bölgemiz adına yaptıkları çalışmalardan ötürü teşekkür ederim." dedi.

Daha sonra Gültekin, Özdemir, Demir ve Bilgin ile Havza Ziraat Odası Başkanı Coşkun Genç, Havza Yöresel Ürün ve Kapalı Pazaryeri inşaat alanında inceleme gerçekleştirdi.