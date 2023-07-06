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        Terme Gençlik Merkezi'nde yaz döneminde açılan kurslar sürüyor

        AA
        Giriş: 06.07.2023 - 10:23
        Terme Gençlik Merkezi'nde yaz döneminde açılan kurslar sürüyor

        SAMSUN (AA) - Samsun'da, Terme Gençlik Merkezince yaz döneminde başlatılan kurslar devam ediyor.

        Okulların tatile girmesiyle çocuk ve gençlerin vakitlerini kaliteli geçirmeleri ve kendilerini geliştirmeleri için Terme Gençlik Merkezinde ücretsiz yaz kursları başladı.

        Yaz döneminde sosyal ve kültürel alanda yürütülen programlar 15 Ağustos'a kadar devam edecek.

        Terme Gençlik Merkezi lideri Ayhan Sunar, öğrencilerin yaz tatillerini verimli geçirmeleri için planlanan etkinliklerin önemine değinerek, kurslara 8-29 yaş aralığındaki herkesin katılabileceğini söyledi.

        Sunar, "Öğrencilerimize saat 9.30'dan 12.40'a kadar Kur'an eğitimi, 13.00'ten 16.00'ya kadar İngilizce, diksiyon, işaret dili, gitar, piyano, akıl-zeka oyunları, robotik kodlama ile ahşap ve taş boyama branşlarında eğitim veriliyor. Etkinliklerin hepsi ücretsiz olup haftanın beş günü devam ediyor. Tüm yaş grubundaki çocuklarımıza ve gençlerimize eğitim desteğimiz sürüyor. Yoğun talep sonucu kontenjanlarımız dolmak üzere. Kayıt yaptırmak isteyen arkadaşlarımızı gençlik merkezimize bekliyoruz." dedi.

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