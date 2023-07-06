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        Samsun'da iki otomobil çarpıştı, 2 kişi yaralandı

        AA
        Giriş: 06.07.2023 - 11:56
        Samsun'da iki otomobil çarpıştı, 2 kişi yaralandı

        SAMSUN (AA) - Samsun'un Vezirköprü ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Mustafa Tosun yönetimindeki 25 AAS 627 plakalı otomobil, Vezirköprü-Havza kara yolu Esentepe Mahallesi Tır Garajı mevkisinde Hüseyin Karaca'nın (46) kullandığı 55 AIG 098 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada sürücülerden Karaca ile diğer araçta bulunan Serpil Tosun (20) yaralandı.

        Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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