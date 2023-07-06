Samsunlu küçük budokaido sporcusu Fehim Faruk, Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyor

SAMSUN (AA) - Samsun'un Havza ilçesinde yaşayan ve Budokaido Türkiye Şampiyonası'nda altın madalya kazanan 10 yaşındaki sporcu Fehim Faruk Erol, İspanya'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda da başarılı olmak için çalışmalarına devam ediyor.

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu tarafından 20-24 Mayıs tarihlerinde Düzce'de düzenlenen Budokaido Türkiye Şampiyonası'nda Samsunlu sporcu Fehim Faruk Erol, kategorisinde birincilik kürsüsüne çıktı.

İspanya'da kasım ayında gerçekleştirilecek Budokaido Dünya Şampiyonası'nda milli forma giyme hakkını kazanan Fehim Faruk Erol, çalışmalarını Havza ilçesindeki özel bir spor salonunda antrenörü Recep Gün gözetiminde sürdürüyor.

Fehim Faruk Erol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, milli formayı giyecek olmaktan dolayı duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Gurur verici bir duygu. Şampiyon olunca çok heyecanlandım. İspanya'da da birinci olarak altın madalya almak istiyorum. Bunun için çalışmalarıma devam ediyorum." dedi.

Antrenör Recep Gün ise Fehim Faruk Erol'un önemli başarı sağladığını belirterek, "Öğrencim, +50 kiloda İspanya'da düzenlenecek şampiyonada mücadele edecek. 9 ay gibi bir süre hazırlanarak Türkiye Şampiyonası'nda birinci oldu. Allah izin verirse kasım ayında milli takım kampına katılarak Dünya Şampiyonası için hazırlıklarına devam edecek. Öğrencimden beklentim altın madalya. Dünya Şampiyonası'nda ülkemizi, Samsun'u ve Havza'yı gururlandırmasını bekliyorum." ifadelerini kullandı.