Samsun'un Salıpazarı ilçesinin son nalbantı işleri azalsa da mesleğini sürdürüyor Samsun'un Salıpazarı ilçesinde bulunan tek nalbant olan Ali Kaya, günümüzde pek fazla kalmasa da kendisine getirilen atların nallarını değiştirmeyi sürdürüyor.

SAMSUN (AA) - Samsun'un Salıpazarı ilçesinde bulunan tek nalbant olan Ali Kaya, günümüzde pek fazla kalmasa da kendisine getirilen atların nallarını değiştirmeyi sürdürüyor.

Konakören Mahallesi'nde yaşayan 67 yaşındaki Kaya, yaklaşık 30 yıl önce ağabeyinden öğrendiği nalbantlığa devam ediyor.

Evinin bahçesinde oluşturduğu düzenekte kendisine getirilen atların nallarını değiştiren Kaya, hayvanların ayaklarının bakımını da yapıyor.

Kaya, AA muhabirine, ilçede yıllarca çiftçiliğin yanı sıra ağabeyiyle nalbantlık yaptıklarını, mesleğini ağabeyinin vefatından sonra tek başına sürdürdüğünü söyledi.

Son yıllarda tarım araçlarının artmasıyla yük hayvanlarının pek fazla kullanılmadığına işaret eden Kaya, "Buna rağmen mesleği sürdürmeye çalışıyorum. Eşimizde, dostumuzda, komşularımızda birkaç tane yük hayvanı ancak kaldı. Bizler de onların hatırana atlarını nallıyoruz. Bizden sonra da bu mesleği yapacak kimse yok. Nalbantlık artık bitmek üzere." dedi.

Kaya, elinden geldiğince nalbantlığı sürdüreceğini vurgulayarak, "Allah'a şükürler olsun, bu yaşa kadar bu mesleği yürüttük. Ölünceye kadar da bu mesleğimi devam ettireceğim, insanlara yardım etmeye çalışacağım." ifadesini kullandı.