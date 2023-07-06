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        Terme Kaymakamı Maytalman, LGS sınavında dereceye giren öğrencilerle bir araya geldi

        Terme Kaymakamı Metin Maytalman, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında ilçede dereceye giren öğrencileri makamında ağırladı.

        AA
        Giriş: 06.07.2023 - 13:57
        Terme Kaymakamı Maytalman, LGS sınavında dereceye giren öğrencilerle bir araya geldi

        SAMSUN (AA) - Terme Kaymakamı Metin Maytalman, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında ilçede dereceye giren öğrencileri makamında ağırladı.

        Makamında görüştüğü öğrencilerle ailelerini tebrik eden Maytalman, öğrencilerin emeklerinin ve başarılarının takdire değer olduğunu dile getirdi.

        Maytalman, "Öğrencilerimizin, okullarımızın, öğretmenlerimizin büyük başarısıyla inşallah bundan sonra da başarılarını hayatlarında devam ettirirler. Öğrencilerimiz, şimdiden tercihlerine karar vermişler. Mutlaka başarılı şekilde hayata hazırlar. Velilerimizi de bu noktada kutluyor ve tebrik ediyorum." dedi.

        Öğrenciler de Kaymakam Maytalman'a davetinden dolayı teşekkür etti.

        Maytalman, öğrencilere çeşitli hediyeler de verdi.

        Ziyarete İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Rahman Köse, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü İsmet Güner de katıldı.

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