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        Terme Milli Eğitim Müdürü Köse, LGS sınavında ilçede dereceye giren öğrencileri ağırladı

        AA
        Giriş: 06.07.2023 - 14:17
        Terme Milli Eğitim Müdürü Köse, LGS sınavında ilçede dereceye giren öğrencileri ağırladı

        SAMSUN (AA) - Terme Milli Eğitim Müdürü İsmail Rahman Köse, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında ilçede dereceye giren 7 öğrenci ile bir araya geldi.

        Köse, ziyarette yaptığı konuşmada, öğrencileri başarılarından dolayı kutladı.

        Öğrencilerin başarısının kendilerini onurlandırdığını dile getiren Köse, "Sizler Terme'nin gururusunuz. Burada birincilik veya ikincilik hiç önemli değil. Önemli olan sizlerin ilgi, yetenek, kabiliyetinize uygun okulu tercih edebilmektir. Bu süreçte okullarımızda psikolojik danışmanlarımız, rehber öğretmenlerimiz var. 17 okulumuzda komisyonumuz var. Tercihlerinizde yardımcı olacaklar. Bu süreç 19 Temmuz'a kadar devam edecek. O tarihe kadar okulunuzla, öğretmenleriniz, aileleriniz ile kendinize yol çizerek güzel bir tercih yapacağınızı düşünüyorum. Ülkemize de ileride iyi yerlerde sizi göreceğimize inanıyorum." dedi.

        Öğrenciler de Köse'ye davetinden dolayı teşekkür etti.

        Köse, toplantının sonunda öğrencilere hediyeler verdi.

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