Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 9 şüpheli yakalandı

SAMSUN (AA) - Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 9 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçmiş dönemlerde Irak ve Suriye'deki çatışma bölgelerinde DEAŞ içinde faaliyette bulunan ve Samsun'da yaşadıkları belirlenen Iraklı 9 zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında Atakum ve İlkadım ilçelerinde belirlenen 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 9 şüpheliyi yakaladı.

Adreslerde yapılan aramada çok sayıda örgütsel doküman ile dijital malzeme ele geçirildi.

Şüphelilerden 4'ü emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Diğer 5 zanlının polisteki işlemlerinin ise sürdüğü öğrenildi.