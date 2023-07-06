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        Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 9 şüpheli yakalandı

        AA txt
        Giriş: 06.07.2023 - 15:16
        Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 9 şüpheli yakalandı

        SAMSUN (AA) - Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 9 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçmiş dönemlerde Irak ve Suriye'deki çatışma bölgelerinde DEAŞ içinde faaliyette bulunan ve Samsun'da yaşadıkları belirlenen Iraklı 9 zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

        Soruşturma kapsamında Atakum ve İlkadım ilçelerinde belirlenen 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 9 şüpheliyi yakaladı.

        Adreslerde yapılan aramada çok sayıda örgütsel doküman ile dijital malzeme ele geçirildi.

        Şüphelilerden 4'ü emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Diğer 5 zanlının polisteki işlemlerinin ise sürdüğü öğrenildi.

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