Terme Belediyesi, yol yapım çalışmalarını sürdürüyor
SAMSUN (AA) - Terme ilçesine bağlı Uludere Mahallesi'nde belediye ekiplerince yol yapım çalışmaları devam ediyor.
Terme Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince, yol yapım projesi kapsamında Uludere Mahallesi'nde beton yol çalışması öncesi düzenleme yapılıyor.
Yolun genişletilmesiyle mahalle sakinlerinin daha rahat ulaşım sağlaması hedeflenirken, çalışmalarla yağışlı havalarda yaşanan su birikintilerinin önüne geçilecek ve sürücülerin güvenliği artırılacak.
Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, yol yapım çalışmalarının hızla ilerlediğini, mahalle sakinlerinin beklentilerini karşılamak için özveriyle çalıştıklarını belirterek, yol tamamlandığında mahallenin ulaşımına önemli katkı sağlanacağını söyledi.