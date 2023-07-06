Terme Belediye Başkanı Kılıç, LGS sınavında dereceye giren öğrencileri ödüllendirdi

SAMSUN (AA) - Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında dereceye giren öğrencileri ödüllendirdi.

Terme'de LGS sınavında dereceye giren Ece Bilge Orgun, Mutlu Nur Kurnaz, Emre Karabela, Berra Naz Özboyacı, Beyza AK, Beren Su Çelik ve Nisanur Yaşar, Kılıç'ı ziyaret etti.

Öğrencilerin başarının hayat boyu sürmesini temenni eden Kılıç, "Memleketimizi geleceğe taşıyan ve daha da ileriye taşıyacak sevgili gençlerimizi yakaladıkları başarıdan dolayı tebrik ediyorum. Ailelerinize ve öğretmenlerinizi de böyle güzel evlatlar yetiştirdikleri için teşekkür ediyorum." dedi.

Öğrencilerin, hedeflerine ulaşması için yoğun çaba sarf ettiğini dile getiren Kılıç, "Rabb'im zihin açıklığı versin. Başarının sırrı çok çalışmaktan geçer. Sizler de çok çalışacaksınız. Ülkemiz, memleketimiz, kendi geleceğiniz ve toplumsal kalkınmak için daha da çalışmanız gerekiyor. Terme Belediyesi olarak bugüne kadar her daim gençlerimizin ve öğrencilerimizin yanında olduk, olmaya da devam ediyoruz. Gençlerimize daha nasıl katkımız olabilir, her zaman bu çalışmanın içerisinde olduk. Gençlerimiz en büyük hazinemizdir. Bizler sizler için varız." ifadesini kullandı.

Kılıç, daha sonra öğrencileri altınla ödüllendirdi.

Ziyarete İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Rahman Köse, öğrencilerin aileleri ile okul müdürleri katıldı.