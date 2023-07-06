GÜNCELLEME 2 - Samsun'da silahlı kavgada bir kişiyi ağır yaralayan zanlı tutuklandı
SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde silahlı kavgada bir kişiyi ağır yaralayan şüpheli tutuklandı.
Fatih Mahallesi Ali Kale Caddesi'nde F.G.G. (22) ile Y.U. (31) arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Y.U, tabancayla iki el ateş ederek F.G.G'yi göğsünden yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralı olarak Bafra Devlet Hastanesine kaldırılan F.G.G, buradaki müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine sevk edildi.
Polis, şüpheliyi Ozan Mahallesi'nde saklandığı yerde yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.