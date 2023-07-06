Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı
SAMSUN (AA) - Samsun'un Canik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcılarına yönelik belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Adreslerde arama yapan ekipler, 14 paket halinde 973,52 gram metamfetamin, 0,27 gram esrar, 26 kapsül sentetik ecza, 2,32 gram kenevir tohumu, 1 uyuşturucu madde kullanımına yarar aparat, 2 ruhsatsız tabanca ve 34 tabanca fişeği ele geçirdi.
Operasyonda, şüpheliler C.A. ve A.Ç. "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.