Çarşamba'da üreticilere kivi fidanı dağıtıldı

SAMSUN (AA) - Samsun Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından Çarşamba ilçesinde üreticilere Kent Kır Elele Projesi kapsamında kivi fidanı dağıtımı gerçekleştirildi.

Çarşamba İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen programda Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığından ziraat yüksek mühendisi Hicran Çıkış Kanca, proje ile ilgili bilgi verdi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü İrfan Öztürk de Avrupa'nın en büyük kivi çiftliğinin ilçelerinde bulunduğuna işaret ederek, "Bunun yanı sıra Karadeniz'in en çok kivi üreten ilçesiyiz. Kivi bizim için yüksek katma değeri olan bir meyve. Büyükşehir Belediyemiz ile üretiminin desteklenmesi bizleri mutlu ediyor." dedi.

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Ali Korkmaz ise belediye denilince akla ilk olarak yol, su ve ulaşım geldiğine işaret ederek, "Fakat belediyedeki 23 daire başkanlığının bire de Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığıdır. Bizler çiftçi ile vatandaşı buluşturacak projeler yapmaya gayret ediyoruz. 17 ilçemizde bu projeler dahilinde üreticilerimize destek vermeye çalışıyoruz. Elimizden geldiğince ilçelerimizde tarımsal anlamda üretimi artırmayı hedefliyoruz. Kiviyi seçmemizin nedeni, değerli ve pazarı olan bir meyve. Bu sayede ülkemiz ekonomisine katkı vermek istiyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından üreticilere kivi fidanları dağıtıldı.

Programa Çarşamba Kaymakamı Şükrü Yıldırım da katıldı.

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