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        Samsun'da minibüs şarampole devrildi, 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

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        Giriş: 07.07.2023 - 11:09
        Samsun'da minibüs şarampole devrildi, 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

        SAMSUN (AA) - Samsun'un Vezirköprü ilçesinde minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

        Narlısaray Mahallesi'nden ilçe merkezine giden Hüseyin Tanrıverdi (65) yönetimindeki 55 N 9256 plakalı minibüs, Yağınözü mevkisinde şarampole devrildi.

        Minibüsteki Şerife İşler (67) ve Ahmet Gümüşay (68) olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü ile Nuri Yılmaz (67), İsmet Kunduz, Mehmet Çetin (69) ve Hakkı Gök (73) ise yaralandı.

        Sağlık ekiplerince Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Çetin ile Yılmaz, buradaki müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine, Gök ise Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

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