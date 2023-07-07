Alaçam'da yaz Kur'an kursları devam ediyor

SAMSUN (AA) - Samsun'un Alaçam ilçesinde düzenlenen yaz Kur'an kursları devam ediyor.

İlçe Müftüsü Orhan Bal, AA muhabirine, okulların tatil olmasıyla "Çocuklar koşun haydi, şimdi yaz Kur'an kursu vakti" sloganıyla ülke genelinde olduğu gibi ilçelerinde de Kur'an kursları açtıklarını söyledi.

İlçe genelinde 110 cami ile gençlik merkezinde yaklaşık 700 öğrencinin yaz Kur'an kursları için kayıt yaptırdığını belirten Bal, "Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir" ilkesine kendisini adayan ve özverili şekilde görev yapan personeline teşekkür etti.

Bal, "Camilerimize ve yaz Kur'an kurslarımıza gelerek varlığı ile bu mekanları süsleyen çocuklarımıza başarılar diliyorum. Değerli velilerimiz ve aziz milletimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ederim." dedi.