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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda bir zanlı tutuklandı

        AA txt
        Giriş: 07.07.2023 - 14:03
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda bir zanlı tutuklandı

        SAMSUN (AA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı.

        Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, İlçe Jandarma Komutanlığı Kızılot Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince Demirli Mahallesi'nde operasyon düzenlendi.

        E.Ç'nin evi ve bahçesinde yapılan aramada 39 kök kenevir bitkisi ile yaklaşık 100 gram kubar esrar ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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