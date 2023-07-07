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        Türkiye Petank Birinci Lig 2. etap müsabakaları Yakakent'te başladı

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        Giriş: 07.07.2023 - 14:41
        Türkiye Petank Birinci Lig 2. etap müsabakaları Yakakent'te başladı

        SAMSUN (AA) - Samsun'un Yakakent ilçesinde 2022-2023 Türkiye Petank Birinci Lig 2. etap müsabakaları başladı.

        Yakakent bocce sahasında düzenlenen müsabakaların açılış törenine Belediye Başkanı Hüseyin Kıyma, Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Asbaşkanı Faik Kapsız, Gençlik Spor İlçe Müdürü Mahmut Orhan, AK Parti İlçe Başkanı Saliha Korkmaz, Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Samsun Temsilcisi Taha Akyıldız ile antrenör ve sporcular katıldı.

        17 ilden 68 sporcunun katıldığı müsabakalar, 8 Temmuz Cumartesi günü sona erecek.

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