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        Samsun'da denizde boğulma tehlikesi geçiren 3 kişi kurtarıldı

        AA txt
        Giriş: 07.07.2023 - 20:09
        Samsun'da denizde boğulma tehlikesi geçiren 3 kişi kurtarıldı

        SAMSUN (AA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde denize giren ve boğulma tehlikesi geçiren 3 kişi kurtarıldı.

        Hürriyet Mahallesi mevkiinden denize giren Hazal T. (14), Özgür Ç. (19) ve Eylül K. (16), bir süre sonra suda çırpınmaya başladı.

        Durumu fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye sahil güvenlik ile İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği'nde görevli dalgıç polisler sevk edildi.

        Su üzerinde kalmak için yaklaşık 1 saat mücadele eden Hazal T, Özgür Ç. ve Eylül K, ekiplerce kurtarılarak kıyıya çıkarıldı.

        Hazal T, Özgür Ç. ve Eylül K, sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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