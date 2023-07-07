Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Samsun'da dördüncü kattan düşen kadın hayatını kaybetti

        AA txt
        Giriş: 07.07.2023 - 21:29
        Samsun'da dördüncü kattan düşen kadın hayatını kaybetti

        SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde bir binanın dördüncü katından düşen kadın yaşamını yitirdi.

        Firuzhan Özbiçer (51), Tabakhane Mahallesi Ali Hafız Sokak'taki bir binanın dördüncü katının balkonunda bulunduğu sırada dengesini kaybederek beton zemine düştü.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin yaptığı muayenede, Özbiçer'in hayatını kaybettiği belirlendi.

        Olay yerindeki incelemenin ardından Özbiçer'in cesedi, otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Evli ve iki çocuk annesi Özbiçer'in, Antalya'dan Bafra'ya annesi ile teyzesini ziyarete geldiği öğrenildi.

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        Denizde boğulma tehlikesi geçirip 1 saat yüzeyde kalmayı başaran 3 genci polis kurtardı
        Denizde boğulma tehlikesi geçirip 1 saat yüzeyde kalmayı başaran 3 genci polis kurtardı
        Yılyak Samsunspor´da transfer harekatı
        Yılyak Samsunspor´da transfer harekatı
        Silahlı saldırıda öldürülen Burak'ın cinayet şüphelilerinden 1'i yakalandı (2)
        Silahlı saldırıda öldürülen Burak'ın cinayet şüphelilerinden 1'i yakalandı (2)
        Samsun'da 9 DEAŞ şüphelisi yurt dışı yasağı ile serbest
        Samsun'da 9 DEAŞ şüphelisi yurt dışı yasağı ile serbest
        Silahlı saldırıda öldürülen Burak'ın cinayet şüphelilerinden 1'i yakalandı
        Silahlı saldırıda öldürülen Burak'ın cinayet şüphelilerinden 1'i yakalandı
        Samsun'da asker eğlencesinde bıçaklı kavga: 2 yaralı, 2 tutuklama
        Samsun'da asker eğlencesinde bıçaklı kavga: 2 yaralı, 2 tutuklama