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        Samsun'daki trafik kazasında 6 kişi yaralandı

        AA txt
        Giriş: 07.07.2023 - 22:43
        Samsun'daki trafik kazasında 6 kişi yaralandı

        SAMSUN (AA) - Samsun'un Ladik ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

        Fehmi Keleş'in kullandığı 05 KD 884 plakalı otomobil, Akpınar Mahallesi Çimento Sapağı mevkisinde Nadir Abay idaresindeki 55 AKJ 158 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan Behiye ve Elmas Keleş, Seher ve Ömer Halis Abay araçlarda sıkıştı.

        İtfaiye yardımıyla bulundukları yerden çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerince Ladik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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