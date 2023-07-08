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        OMÜ Rektörü Ünal, Ladik'te meslek yüksekokulu inşaatını inceledi

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        Giriş: 08.07.2023 - 09:30
        OMÜ Rektörü Ünal, Ladik'te meslek yüksekokulu inşaatını inceledi

        SAMSUN (AA) - Ondokuz Mayıs üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, Ladik ilçesinde meslek yüksekokulu binasının inşaatını inceledi.

        Ünal, inşaatı tamamlanmak üzere olan meslek yüksekokulundaki incelemelerinin ardından ilçede bulunan yurtlarda da inceleme gerçekleştirdi.

        Ladik Meslek Yüksekokulunun bu yıl tercih listesinde olması için çaba sarf ettiklerini dile getiren Ünal, "Burada son yılların en stratejik ürünü olan kenevir ile organik arı yetiştiriciliği, tıbbi aromatik bilgiler ve kanatlı kümes hayvancılığı alanlarında 4 bölüm açılacak. Kenevir konusunda eğitim alan öğrencilerimize Bekdiğin Organizede kurulan firmada iş garantisi verilecek." dedi.

        Ünal, ilçedeki yurt sorununu çözmek için de adım attıklarını kaydetti.

        Ünal'a incelemelerinde Ladik Kaymakamı Ahmet Raşit Orhan, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Eren, İlçe Milli Eğitim Müdürü Aykan Sancı ve AK Parti İlçe Başkanı Recep Dirican de eşlik etti.

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