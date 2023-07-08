Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Vezirköprü ilçesinde buğday hasadı başladı

        AA txt
        Giriş: 08.07.2023 - 15:04
        Vezirköprü ilçesinde buğday hasadı başladı

        SAMSUN (AA) - Samsun'un Vezirköprü ilçesinde buğday hasadına başlandı.

        Vezirköprü Ziraat Odası Başkanı Arslan Kaya, gazetecilere, ilçelerinde 130 bin dekar alanda buğday ekimi yapıldığını söyledi.

        İlçe genelinde 60-65 bin ton buğday rekoltesi beklediklerini belirten Kaya, "2023 yılı biçerdöver ve balyalama fiyatları, Samsun Ziraat Odaları Birliği İl Koordinasyon Kurulu tarafından belirlendi. Buna göre Samsun genelinde buğday biçme fiyatı dönüm başına 160 lira, adeti 25 kilogramdan az olmamak şartıyla ince saman balyalama fiyatı 15 lira, ot balyası ise 10 lira olacak." dedi.

        Bu yıl yağışların bol olması nedeniyle bazı bölgelerde ürünün selden zarar gördüğünü ancak çoğu bölgede verimli bir hasat dönemi geçirdiklerini dile getiren Kaya, temmuz ayı boyunca buğday hasadının devam edeceğini kaydetti.

        Kaya, çiftçilere kazasız ve bereketli bir sezon dileğinde bulundu.

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        Otomobil, yol kenarındaki 2 traktöre çarptı; sürücü yaralı
        Otomobil, yol kenarındaki 2 traktöre çarptı; sürücü yaralı
        Patronunu öldürüp arama çalışmalarına katılmış  
        Patronunu öldürüp arama çalışmalarına katılmış  
        Marius Mouandilmadji, Samsunspor´da
        Marius Mouandilmadji, Samsunspor´da
        Denizde boğulma tehlikesi geçirip 1 saat yüzeyde kalmayı başaran 3 genci polis kurtardı
        Denizde boğulma tehlikesi geçirip 1 saat yüzeyde kalmayı başaran 3 genci polis kurtardı
        Yılyak Samsunspor´da transfer harekatı
        Yılyak Samsunspor´da transfer harekatı
        Silahlı saldırıda öldürülen Burak'ın cinayet şüphelilerinden 1'i yakalandı (2)
        Silahlı saldırıda öldürülen Burak'ın cinayet şüphelilerinden 1'i yakalandı (2)