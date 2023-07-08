Bilim Park Çarşamba, yaz döneminde de bilim meraklılarına hizmet edecek

SAMSUN (AA) - Çarşamba Belediyesince hayata geçirilen Bilim Park Çarşamba, yaz döneminde de hizmet vermeye devam edecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, geleceğin bilim insanlarını yetiştirme gayesiyle hayata geçirilen ve açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan "Bilim Park Çarşamba", 2022-2023 eğitim öğretim yılında 57 okul ve 11 bin öğrenciyi ağırladı.

Bilim Park Çarşamba'ya gelen öğrenciler, derslerini açık havada bilimsel ünitelerde gözlemleyerek gerçekleştirdi. Okulların açık olduğu dönem boyunca randevu sistemi ile öğrencileri ağırlayan Bilim Park Çarşamba, yaz dönemine girilmesiyle her gün 13.00-20.00 saatleri arasında bilim meraklılarına hizmet etmeyi sürdürüyor.

Bilim Park Çarşamba'da çocukların derslerinde üç boyutlu olarak gördükleri kavramları deneyerek ve yaparak öğrenip keşfedecekleri bilimsel üniteler bulunuyor. Aynı zamanda Çarşambalı Şehit Hava Pilot Yüzbaşı Ümit Özer'i anmak ve gençlerin uçak teknolojilerine merakını artırmak amacıyla F4 tipi savaş uçağı maketi de bilim parkında yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Halit Doğan, Çarşamba'da geleceğin bilim insanlarını yetiştirmeyi ümit ettiklerini belirtti.

Gençlerin bilimle, sanatla, sporla, eğitimle iç içe büyümelerinin en büyük gayeleri olduğunu anlatan Doğan, şunları kaydetti:

"Gençlerimiz Bilim Park Çarşamba'mızda hem eğleniyor hem de öğreniyor. Bu da bizim için çok değerli. Öğrencilerimiz teorik olarak öğrendikleri bilgileri, burada pratikte hayata geçirerek keşfetme fırsatı buluyor. Bilim parkımız, bilim tutkunu çocuklarımızın heyecanla, merakla, sevgiyle geldiği bir yer halini aldı kısa sürede. Okulların kapanması ile yaz dönemine geçiş yaparak tüm bilim meraklılarımızı Bilim Park Çarşamba'mıza bekliyoruz."