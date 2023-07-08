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        TMO Vezirköprü'de buğday alımına başladı

        AA txt
        Giriş: 08.07.2023 - 16:06
        TMO Vezirköprü'de buğday alımına başladı

        SAMSUN (AA) - Toprak Mahsulleri Ofisince (TMO) Vezirköprü'de kurulan geçici alım merkezinde buğday alımına başlandı.

        Biçerdöverler aralıksız buğday hasadına devam ederken, çiftçiler de ürünlerini Adatepe pancar kantarında kurulan TMO'nun geçici alım merkezine teslim ediyor.

        TMO'nin Vezirköprü'deki geçici alım merkezini ziyaret ederek çiftçilerle ve TMO personeliyle sohbet eden Vezirköprü Ziraat Odası Başkanı Arslan Kaya, ilçede ortalama verimin dekarda 450-500 kilogram civarında olduğunu söyledi.

        Kaya, buğday alımının randevulu şekilde yapıldığını kaydetti.

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