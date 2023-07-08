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        Samsun'da yolun karşısına geçmek isteyen kadın otomobilin çarpmasıyla öldü

        AA txt
        Giriş: 08.07.2023 - 16:45
        Samsun'da yolun karşısına geçmek isteyen kadın otomobilin çarpmasıyla öldü

        SAMSUN (AA) - Samsun'un Alaçam ilçesinde, yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti.

        B.Ç. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, Samsun-Sinop kara yolu Fatih Mahallesi mevkiinde yolun karşısına geçmeye çalışan Kezban Yeşilyurt'a (77) çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekibinin yaptığı incelemede, Yeşilyurt'un olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Yeşilyurt'un cesedi, Alaçam Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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