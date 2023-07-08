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        Samsun'da bir kişinin sele kapıldığı ihbarı üzerine arama çalışması başlatıldı

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        Giriş: 08.07.2023 - 23:36
        Samsun'da bir kişinin sele kapıldığı ihbarı üzerine arama çalışması başlatıldı

        SAMSUN (AA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir kişinin sele kapıldığı ihbarı üzerine ekipler, arama çalışması başlattı.

        İlçenin yüksek kesimlerinde etkili olan sağanak nedeniyle Aşağımusalla Mahallesi'nden geçen Abdal Deresi'nin su seviyesi yaklaşık 4,5 metreye yükseldi.

        Son olarak akşam saatlerinde dere kenarında görülen, daha sonra kendisinden haber alınamayan 25 yaşındaki Türkan Yılmaz'ın suya kapıldığı şüphesiyle ailesi, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.

        Bunun üzerine olay yerine İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği'nde görevli dalgıçlar, AFAD'a bağlı Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlüğü ile UMKE ekipleri sevk edildi.

        Yılmaz'ın bulunması için dere içinde ve çevresinde çalışma başlatıldı.

        Çalışmalardan henüz sonuç alınamadı.

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