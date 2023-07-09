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        Samsun'da park halindeki kamyona çarpan minibüsün sürücüsü yaralandı

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        Giriş: 09.07.2023 - 12:04
        Samsun'da park halindeki kamyona çarpan minibüsün sürücüsü yaralandı

        SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde park halindeki kamyona çarpan minibüsün sürücüsü yaralandı.

        C.K. (27) yönetimindeki 55 AIR 062 minibüs, Gaziosman Paşa Mahallesi Dağınıkevler 3'üncü Sokak'ta park halindeki kamyona çarptı.

        Minibüste sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Yaralı, sağlık ekibince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Sürücünün hastanede yapılan testinde 2,93 promil alkollü olduğu belirlendi.

        Bunun üzerine alkollü araç kullanması nedeniyle para cezası kesilen C.K'nin ehliyetine de 6 ay süreyle el konuldu.

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