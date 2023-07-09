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        Bafra'da gece trafik uygulaması yapıldı

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        Giriş: 09.07.2023 - 12:13
        Bafra'da gece trafik uygulaması yapıldı

        SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde gece trafik uygulaması gerçekleştirildi.

        Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, çarşı ve mahalle bekçilerinin katılımıyla yaptığı uygulamada, 42 araç sürücüsünü sorguladı.

        Uygulamada 2 otomobil sürücüsüne alkollü araç kullanma, bir kişiye ehliyetsiz araç kullanma, bir kişiye yüksek sesle müzik dinleme ile park lambaları ile araç kullanmaktan toplam 25 bin 380 lira idari para cezası kesildi.

        Uygulamada bir araç da trafikten men edildi.

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