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        Samsun'da kına gecesinde tutukluk yapan av tüfeğinin ateş alması sonucu 3 kişi yaralandı

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        Giriş: 09.07.2023 - 12:24
        Samsun'da kına gecesinde tutukluk yapan av tüfeğinin ateş alması sonucu 3 kişi yaralandı

        SAMSUN (AA) - Samsun'un Asarcık ilçesinde kına gecesinde tutukluk yapan av tüfeğinin ateş alması sonucu 1'i çocuk, 3 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Gündoğdu Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde kına gecesi sırasında A.O'nun (28) havaya ateş ettiği ruhsatsız av tüfeği tutukluk yaptı.

        A.O'nun tüfekle uğraştığı sırada içerisindeki ses fişeğinin patlaması sonucu O.O, (35) U.K. (27) ve E.H. (12) yaralandı.

        112 Acil Sağlık ekiplerince Asarcık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, yapılan müdahalenin ardından Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

        Gözaltına alınan A.O'nun ise jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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