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        Yakakent Kültür Sanat ve Deniz Oyunları Festivali başladı

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        Giriş: 09.07.2023 - 19:53
        Yakakent Kültür Sanat ve Deniz Oyunları Festivali başladı

        SAMSUN (AA) - Samsun'un Yakakent ilçesinde "Yakakent Belediyesi Kültür Sanat ve Deniz Oyunları Festivali" başladı.

        Yakakent Belediyesi tarafından organize edilen ve bu yıl 49'uncusu gerçekleştirilen festivalinin açılış törenini Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirildi.

        Festivalde deniz oyunları, yüzme yarışmaları, yağlı direk, ördek yakalama, halat çekme gibi yarışmalar gerçekleştirildi.

        Yarışmaların ardından dereceye giren yarışmacılara ödüller verildi.

        Festival kapsamında Grup Sepken, İrem Güral ve Kolpa sahne alacak.

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