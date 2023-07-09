Batıpark Amatör Olta Balıkçıları Derneği Başkanlığına yeniden Tercanlı seçildi

SAMSUN (AA) - Samsun Batıpark Amatör Olta Balıkçıları ve Su Sporları Derneği (BAOBSS) Başkanı Kadir Tercanlı, yeniden başkanlığa getirildi.

Dernek binasında düzenlenen olağan genel kurulda yapılan oylamaya mevcut 213 üyeden 150'si katıldı.

Yapılan seçimde 106 oy alan mevcut başkan Kadir Tercanlı, yeniden başkanlığa seçildi.

Yönetim kurulu ise Selahattin Değirmenci, Cemal Lafçı, Yusuf Okuyucu, Samet Armutçu, Bülent İnan ve Abdullah Yeşilada'dan oluştu.

Denetim kuruluna Ömer Altuntaş ve Erkan Şenel, disiplin kuruluna Selim Özdemir, Muharrem Kefeli ve Selami Sarısoy getirildi.

Tercanlı, barınak alanının yenilenmesi sürecinin oldukça zorlu geçtiğini söyledi.

Bu süreçte kendilerine sahip çıkan ve her türlü imkanı sağlayan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'e teşekkür eden Tercanlı, "Daha önce adeta bir mezbelelik görünümündeki barınağımız, çağdaş bir marina haline geldi. Ailelerimizin de gönül rahatlığıyla gelebileceği nezih bir yapıya kavuştuk. Samsun'umuza yakışır modern bir balıkçı barınağının kazandırılmasına vesile olmanın gururunu yaşıyoruz." dedi.

Barınak alanında 171 kulübe inşa edildiğini anlatan Tercanlı, şunları kaydetti:

"Kulübelere elektrik ve su abonelikleri sağlandı, internet altyapısı da getirildi. Dileyen üyelerimiz kısa süre içinde abonelik için başvurabilir. İki tuvalet ve dernek hizmet binamız ile otopark alanını üyelerimizin hizmetine açtık. Eksiklerimizi de yeni dönemde çözmek için var gücümüzle çalışacağız. Üyelerimizin bize gösterdiği güvene layık olacağız."