Samsun'da üç aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı
SAMSUN (AA) - Samsun'un Havza ilçesinde üç aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
Eren Yıldız idaresindeki 05 ACP 376 plakalı cip, Samsun-Ankara kara yolu Havza Otogar Kavşağı'nda Ali Sağlam (48) yönetimindeki 55 AJE 163 plakalı otomobille çarpıştı.
Bu sırada arkadan gelen Furkan Ak'ın kullandığı 55 AFT 494 plakalı otomobil de duramayarak 55 AJE 163 plakalı otomobile çarptı.
Kazada Furkan Ak idaresindeki otomobilde bulunan Neslihan, Derya ve Kadriye Ak yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Havza Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Öte yandan kaza nedeniyle Samsun-Ankara kara yolunda trafik, Ankara yönünde bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.