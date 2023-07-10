Yakakent'te din görevlilerine yönelik "Etkili Din Eğitimi Semineri" düzenlendi

SAMSUN (AA) - Yakakent'te İlçe Müftülüğü ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) İlahiyat Fakültesi iş birliğinde din görevlilerine yönelik, "Etkili Din Eğitimi Semineri" gerçekleştirildi.

Yakakent Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, Kozköy Ortaokulu konferans salonunda düzenlenen seminerin açılışında yaptığı konuşmada, çalışmanın müftülük adına yaz Kur’an kurslarında görev alacak din görevlilerinin mesleki gelişimlerine katkı sunarak çok büyük etki ve değer oluşturacağını belirterek, akademisyenlere katkılarından dolayı teşekkür etti.

Kılıç, bu tür programların eğitimden tarıma, spordan sağlığa her alanda devam edeceğini kaydetti.

İlçe Müftüsü Fatih Çakır da Diyanet İşleri Başkanlığının görevlerinden birinin de sahih dini bilgiyi öğretmek olduğunu vurgulayarak, "Başkanlığımız okullarda, cezaevi, sevgievi, yurt ve pansiyonlar gibi birçok kurumda vaiz, din eğitimi ve din hizmetleri uzmanları ve diğer personelimiz ile bu hizmetleri yürütmektedir. Şüphesiz bu hizmetlerin en önemlilerinden biri de 4-6 yaş, ihtiyaç odaklı ve yazın çocuklarımız için açılan Kur'an kurslarımızdır." dedi.

Geçen yıl ülke genelinde 2,5 milyon civarında genç ve çocuğun yaz kurslarında eğitim gördüğüne işaret eden Çakır, "Etkili Din Eğitimi Semineri'nin bizlere büyük katkısı olacağını düşünüyorum. Bu hususta bizlere destek olan Kaymakamımız Sayın Abdüssamed Kılıç'a ve seminer için aramızda bulunan İlahiyat Fakültesinin değerli akademisyenlerine teşekkürler ederim." diye konuştu.

Yakakent Müftülüğü bünyesindeki Kur'an kursu öğreticisi, imam hatip ve müezzin kayyımların katıldığı seminerde OMÜ İlahiyat Fakültesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Mustafa Köylü, Prof. Dr. İbrahim Turan, Doç. Dr. Mustafa Kara ve Doç. Dr. Ali Yüksek sunum yaptı.