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        Samsun'da iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı

        AA txt
        Giriş: 10.07.2023 - 12:13
        Samsun'da iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı

        SAMSUN (AA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

        Barış U. (27) idaresindeki 55 AGM 149 plakalı otomobil, Yeşilırmak Millet Bahçesi mevkisinde Turgay T'nin (38) kullandığı 34 ERA 608 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada iki otomobilin sürücüsü ile araçlarda bulunan Melek U. (53), Naz Ezel K. (16), Tuğra Cesur T. (6) ve Evrim T. (4) yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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