Havza Müftüsü Alıcı'dan Kur'an kurslarına ziyaret

SAMSUN (AA) - Havza İlçe Müftüsü Cemil Alıcı, Diyanet İşleri Başkanlığınca yürütülen yaz Kur'an kursları kapsamında açılan kursları ziyaret etti.

Alıcı, Sondaj ve Kevser camilerinde devam eden kursları ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti, din görevlilerinden çalışmaları hakkında bilgi aldı.

İlçedeki 117 cami ve Kur'an kursunda kursların devam ettiğini dile getiren Alıcı, "Kurslarımızda 1025'i erkek, 705'i kız olmak üzere 1730 çocuğumuz eğitim almakta. Yaz Kur'an kurslarında eğitim almak isteyen öğrenciler, bulundukları il veya ilçede açılan kursları 'https://dibbys.diyanet.gov.tr/EHYS/KurumDisi/AcilanYazKurslari.aspx' web sitesinden öğrenebilecek." dedi.

Kurslarda Kur'an-ı Kerim başta olmak üzere İslam'ın temel inanç esasları, ibadetler ve Hz. Peygamber'in hayatının öğretildiğini anlatan Alıcı, "Çocuklarımıza dini yükümlülüklerini yerine getirebilmeleri için gerekli donanımları kazandırmaya çalışıyoruz. Ayrıca çocuklarımıza ahlaki ve etik değerlerimizi öğreterek iyi birer insan olarak yetişmeleri için çaba göstermekteyiz. Kurslarımız 11 Ağustos'ta sona erecek." diye konuştu.