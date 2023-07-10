Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Havza Müftüsü Alıcı'dan Kur'an kurslarına ziyaret

        AA txt
        Giriş: 10.07.2023 - 14:50
        Havza Müftüsü Alıcı'dan Kur'an kurslarına ziyaret

        SAMSUN (AA) - Havza İlçe Müftüsü Cemil Alıcı, Diyanet İşleri Başkanlığınca yürütülen yaz Kur'an kursları kapsamında açılan kursları ziyaret etti.

        Alıcı, Sondaj ve Kevser camilerinde devam eden kursları ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti, din görevlilerinden çalışmaları hakkında bilgi aldı.

        İlçedeki 117 cami ve Kur'an kursunda kursların devam ettiğini dile getiren Alıcı, "Kurslarımızda 1025'i erkek, 705'i kız olmak üzere 1730 çocuğumuz eğitim almakta. Yaz Kur'an kurslarında eğitim almak isteyen öğrenciler, bulundukları il veya ilçede açılan kursları 'https://dibbys.diyanet.gov.tr/EHYS/KurumDisi/AcilanYazKurslari.aspx' web sitesinden öğrenebilecek." dedi.

        Kurslarda Kur'an-ı Kerim başta olmak üzere İslam'ın temel inanç esasları, ibadetler ve Hz. Peygamber'in hayatının öğretildiğini anlatan Alıcı, "Çocuklarımıza dini yükümlülüklerini yerine getirebilmeleri için gerekli donanımları kazandırmaya çalışıyoruz. Ayrıca çocuklarımıza ahlaki ve etik değerlerimizi öğreterek iyi birer insan olarak yetişmeleri için çaba göstermekteyiz. Kurslarımız 11 Ağustos'ta sona erecek." diye konuştu.

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        Samsunspor Başkan Vekili Arzu Uslu: Hatay´a basketbol sahası yaptırdık
        Samsunspor Başkan Vekili Arzu Uslu: Hatay´a basketbol sahası yaptırdık
        Kına gecesinde 3 kişiyi yaralayan maganda, adli kontrolle serbest
        Kına gecesinde 3 kişiyi yaralayan maganda, adli kontrolle serbest
        Denizde boğulma tehlikesi geçiren Baran, yaşama tutunamadı
        Denizde boğulma tehlikesi geçiren Baran, yaşama tutunamadı
        Samsunspor, Marc Bola'yı kadrosuna kattı
        Samsunspor, Marc Bola'yı kadrosuna kattı
        Samsun'da sel sularına kapılan engelli kadın ölü bulundu
        Samsun'da sel sularına kapılan engelli kadın ölü bulundu
        Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım: Tango için eş arıyorum
        Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım: Tango için eş arıyorum