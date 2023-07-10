Çarşamba Belediyesinin spor akademisi kurslarına katılanlardan 308'i başarı sağladı

SAMSUN (AA) - Çarşamba Belediyesi tarafından özel yetenek sınavına girecek adaylar için açılan spor akademisi hazırlık kurslarına son 4 yılda katılanlardan 308'i başarılı oldu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çarşamba Belediyesi tarafından ücretsiz olarak açılan spor akademisi hazırlık kursları devam ediyor. Polis meslek yüksekokulu (PMYO), beden eğitimi ve spor yüksekokulları (BESYO) ve Milli Savunma Üniversitesi hedefiyle çalışan adaylar, uzman eğitimciler eşliğinde özel yetenek sınavlarına hazırlanma imkanı buluyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Halit Doğan, "Destek bizden, başarı sizden" diyerek gençleri desteklemeye devam ettiklerini vurguladı.

Kurslarının 4 yıldır devam ettiğini anlatan Doğan, şunları kaydetti:

"Gençlerimiz, hayallerindeki mesleğe ulaşabilmek için uzman kadromuz eşliğinde hazırlanıyor. Kurslarımız ile 4 yılda 192 polis, 14 bekçi, 76 asker ile BESYO'ya 26 öğrenci kazandırdık. Çarşamba Belediyesi olarak gençlerimizi destekleyen, onların hayatlarına dokunan her türlü faaliyette yer almaktan mutluluk duyuyoruz. Spor akademisi hazırlık kurslarımız da bu anlamda büyük önem arz ediyor. Kurslarımızın gençlerimizin gelişimine sunduğu katkıyı ve başarılarındaki payı gördükçe, yaptığımız işlerin ne kadar değerli olduğunun bir kez daha farkına varmış oluyoruz. Polis olma hayaliyle çalışan adaylarımız, 30. dönem POMEM spor mülakatlarına girecek. Kurslarımıza katılan, başarı gösteren tüm öğrencilerimizi yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyorum."