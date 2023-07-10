Çanakkale Savaşları Mobil Müze Tırı Bafra'da ziyarete açıldı
SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesine gelen Çanakkale Savaşları Mobil Müze Tırı, ziyarete açıldı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca yürütülen proje kapsamında mobil müze tırı, Bafra 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na geldi.
Yarın akşama kadar ilçede kalacak mobil müze, 14.00-22.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.
Müzede, Çanakkale Savaşları'ndan kalma savaş araçları, silah ve mühimmatlar ile resim ve fotoğraflar bulunuyor.