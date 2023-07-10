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        Samsun'da boğulma tehlikesi geçiren genç tedavi gördüğü hastanede öldü

        Samsun'da boğulma tehlikesi geçiren ve kurtarılan genç, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        AA txt
        Giriş: 10.07.2023 - 16:58
        Samsun'da boğulma tehlikesi geçiren genç tedavi gördüğü hastanede öldü

        SAMSUN (AA) - Samsun'da boğulma tehlikesi geçiren ve kurtarılan genç, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        Alınan bilgiyi göre, 2 Temmuz'da Atakum ilçesi sahilinden serinlemek için arkadaşlarıyla denize giren Baran Özcan (18), bir süre sonra suda gözden kayboldu.

        İhbar üzerine sahil güvenlik ve 19 Mayıs İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışma sonucu Özcan, 19 Mayıs ilçesi Dereköy Mahallesi sahilinde bulundu.

        Sağlık ekipleri tarafından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine kaldırılan Özcan, 8 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

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