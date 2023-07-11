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        Samsun'da binanın çatı katında çıkan yangın sonucu hasar oluştu

        AA txt
        Giriş: 11.07.2023 - 15:30
        Samsun'da binanın çatı katında çıkan yangın sonucu hasar oluştu

        SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde çatı katında çıkan yangın sonucu hasar meydana geldi.

        İshaklı Mahallesi Hızır 7'nci Sokak'ta Hüsniye Y'ye ait üç katlı binanın çatı katında yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında çatı katında hasar oluştu.

        Yangının, ekmek pişirmek için yakılan sobadan sıçrayan kıvılcımın eşyaları tutuşturması sonucu çıktığı tahmin ediliyor.

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