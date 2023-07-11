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        Samsun'da sağanak nedeniyle bahçede biriken suyun duvarı yıkması kamerada

        AA txt
        Giriş: 11.07.2023 - 16:19
        Samsun'da sağanak nedeniyle bahçede biriken suyun duvarı yıkması kamerada

        SAMSUN (AA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde sağanak nedeniyle okul bahçesinde biriken suyun duvarı yıkması, güvenlik kamerasıyla görüntülendi.

        Çayvar Mahallesi'nde bulunan Çayvar İlkokulu ve Ortaokulu bahçesi, dün Samsun'da etkili olan sağanağın ardından suyla doldu.

        Bahçe duvarı, biriken suyun etkisiyle yıkıldı. Bahçede biriken su, duvarın yıkılmasıyla yola taştı.

        Yıkılan duvar, yol kenarında bulunan elektrik direğine de zarar verdi.

        Duvarın yıkılma anı, bölgedeki bir binanın güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

        Mahalle sakinlerinden Mustafa Öztürk, AA muhabirine, bahçe duvarının yıkılmasıyla taşan suyun kendisine ait tarım arazisine de zarar verdiğini belirterek, "Bir saat boyunca şiddetli yağmur yağdı. Yağmur neticesinde okulun bahçe duvarının yaklaşık 50 metrelik kısmı yıkıldı. Elektrik direğinin de bükülmesi sonucu teller iyice gerildi, her an kopabilir." ifadesini kullandı.

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