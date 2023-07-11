Samsun'da kentsel dönüşüm konutlarının kura çekimi yapıldı

SAMSUN (AA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca Samsun'un Canik ilçesinde tamamlanan kentsel dönüşüm konutlarının kura çekimi yapıldı.

Riskli alan ilan edilen Soğuksu Mahallesi'ndeki hak sahipleri için Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ tarafından Yeni Mahalle rezerv alanında yapılan konutlardan 87'si için daha kura çekimi gerçekleştirildi.

Canik Kültür Merkezi'nde noter huzurunda yapılan kura çekiminde hak sahipleri heyecanlı anlar yaşadı.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ömer Bolat, buradaki konuşmasında, yatay mimari tarzında yapılan konutlarla vatandaşların sağlıklı ve güvenilir bölgede yaşamlarını sürdüreceğini vurgulayarak, projenin sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde refah düzeyi ve yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla deprem yönetmeliğine, son teknolojiye uygun, çevreye duyarlı, teknik altyapı hizmetleri ve çevresel düzenleme ile bütün olarak inşa edildiğini söyledi.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı da 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin kentsel dönüşümün ne kadar önemli olduğunu hatırlattığına işaret ederek, "Rabb'im bizleri bir daha böyle afetlerle karşı karşıya bırakmasın. Depremlerde yitirdiğimiz canlara bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Yaklaşık 20 yıldır süren Soğuksu Mahallesi'nin kentsel dönüşümünü çözüme kavuşturmanın sevincini yaşıyoruz. Her bir hak sahibi kardeşime şimdiden hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum. Yeni evlerinizde sağlıklı, mutlu, huzurlu, bereketli bir yaşam geçirmenizi yüce Mevla'dan niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kura çekimine Samsun Vali Yardımcısı Emin Çolak da katıldı.